Политика

Зеленский с супругой прибыли с визитом в ОАЭ

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Зеленский с супругой прибыли с визитом в ОАЭ

Зеленский с супругой прибыли с визитом в ОАЭ

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13.02.2021 17:52

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой Зеленской прибыли с официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Офис Президента в Фейсбуке.

Зеленский с супругой прибыли с визитом в ОАЭ

«Президент и первая леди Украины прибыли в Объединенные Арабские Эмираты, где будут находиться с официальным визитом 14-15 февраля», – говорится в сообщении.

По данным ОП, эти два дня будут насыщены важными встречами, результатом которых станет углубление сотрудничества между двумя странами и подписание ряда документов.

По материалам: Укринформ

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