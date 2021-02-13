Зеленский анонсировал сокращение полномочий Окружного админсуда Киева

13.02.2021 13:47

Укринформ

Президент Владимир Зеленский анонсировал урезание полномочий Окружного административного суда Киева.

Об этом Зеленский заявил, отвечая на вопросы журналистов в аэропорту "Борисполь" 13 февраля, где он встретил освобожденных из Нигерии украинских моряков, передает Укринформ со ссылкой на ТСН.

В частности, глава государства сказал, что уже подписал три законопроекта, касающихся судебной ветви власти, и в понедельник, 15 февраля, они должны стать публичными.

На вопрос: "Есть ли в планах что-то сделать с этим судом (ОАСК – ред.)?", Зеленский ответил: "Обязательно. Мы все недовольны некоторыми шагами отдельных судей ОАСК. Я уже подписал представление законопроекта. Там не совсем отмена. Там в рамках действующего законодательства. То, что я могу, мы заберем все те полномочия, через которые ранее некоторые судьи ОАСКа могли делать те, мне кажется, несправедливые, неправильные вещи, из-за которых общество недовольно действиями судей этого суда ".

Президент добавил, что среди подписанных им документов и законопроект о Высшем совете правосудия. "Там три законопроекта. И будет обязательно законопроект, которого все ждали, – это о Высшем совете правосудия. Я все это подписал. Должно быть в понедельник", – отметил Зеленский.

Читайте также: ОАСК пикетировали из-за переименования проспектов Бандеры и Шухевича

Как сообщал Укринформ, ОАСК известен своими резонансными решениями, среди которых – отмена нового украинского правописания, отмена решения Киевсовета о переименовании Московского проспекта в проспект Бандеры, признание незаконной национализации «Приватбанка», приостановление процесса переименования УПЦ Московского патриархата, восстановление Романа Насирова в должности председателя Государственной фискальной службы и другие.

В октябре 2020 года Зеленский в ответ на петицию с просьбой подать в Верховную Раду законопроект о ликвидации ОАСК предложил начать консультации с Высшим советом правосудия для "наработки прозрачной и корректной процедуры, которая позволила бы решить вопрос ОАСК" и "снять определенное напряжение в обществе относительно этой ситуации".

По материалам: Укринформ