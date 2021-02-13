Зеленский 14-15 февраля посетит с официальным визитом ОАЭ

13.02.2021 13:04

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой Зеленской 14-15 февраля совершит официальный визит в Объединенные Арабские Эмираты.

Как передает Укринформ об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Предусмотрено, что Президент Украины проведет переговоры с наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего Вооруженных сил ОАЭ Мухаммадом бен Заидом Аль Нахайяном и вице-президентом, премьер-министром, министром обороны ОАЭ Мухаммадом бин Рашидом Аль Мактумом.

Во время встречей будет обсужден широкий спектр вопросов двустороннего политического, торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества. По результатам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов, сообщили в пресс-службе.

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Первая леди Украины в рамках развития направления «культурная дипломатия» встретится с министром культуры и молодежи Объединенных Арабских Эмиратов Нурой бинт Мухаммад Аль Кааби, представителями дирекции Дубайской оперы и ключевых исторических и культурных памятников Абу-Даби.

Фото: ОП

По материалам: Укринформ