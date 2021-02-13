Украина привержена Минским соглашениям, но они нуждаются в корректировке – Ермак

Украина привержена Минским соглашениям, но они нуждаются в корректировке – Ермак

13.02.2021 01:58

Укринформ

Украина остается приверженной Минским соглашениям, но при формировании новой дорожной карты их выполнения необходимы некоторые корректировки.

Об этом руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил в программе "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина", передает Укринформ.

"Минские соглашения – это единственная площадка, при всей их неидеальности других соглашений не существует. Много спекуляций на эту тему, но я хочу еще раз подтвердить, что Украина является добросовестным приверженцем Минских соглашений", – сказал Ермак.

В то же время он подчеркнул: Украина "говорит правду", что по некоторым формулировкам Минских соглашений уже прошли сроки, в течении которых должны были быть выполнены те или иные шаги.

"Поэтому по духу, по принципу эти соглашения есть, они являются единственными и мы идем по этому пути. Но, безусловно, в процессе согласования новой дорожной карты, нового плана, который должен базироваться на принципах Минских соглашений, нужно вносить корректировки – сегодня уже 2021 год", – отметил руководитель ОП.

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Как сообщал Укринформ, 11 февраля состоялось заседание Совета Безопасности ООН, посвященное очередной годовщине подписания Минских соглашений. В условиях карантина оно прошло в виртуальном формате.

5 ноября 2020 года глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Украина подготовила "План совместных шагов" для Трехсторонней контактной группы, который содержит предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации ОРДЛО с целью создания условия для проведения там местных выборов 31 марта 2021 года.

По материалам: Укринформ