В «Слуге народа» решат, будет ли Дубинский возглавлять отделение на Киевщине

В «Слуге народа» решат, будет ли Дубинский возглавлять отделение на Киевщине

12.02.2021 23:38

Укринформ

В партии «Слуга народа» планируют в ближайшие дни рассмотреть вопрос, связанный с руководством Александром Дубинским Киевской областной организацией политсилы.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера», передает Укринформ.

«Дубинский возглавляет организацию (партии «СН»- ред.) Киевской области. Я знаю, что сейчас в партии будет, я так понимаю, в ближайшие дни, собрание по этому поводу, они будут решать вопрос именно по главе Киевской областной организации. Там партия уже решит», – рассказал Тимошенко.

Как сообщал Укринформ, 1 февраля народного депутата Александра Дубинского, против которого США ввели санкции, исключили из парламентской фракции «Слуга народа».

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Дубинский возглавляет Киевскую областную организацию партии «Слуга народа», а также является заместителем председателя парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко сообщил, что вопрос отстранения Дубинского от должности главы Киевской облорганизации должно решать само местное отделение политсилы.

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11 января Офис контроля за иностранными активами министерства финансов США ввел санкции против семи физических лиц и четырех организаций, связанных с народным депутатом Андреем Деркачем, за вмешательство в президентские выборы. В санкционный список был включен и народный депутат Дубинский.

По материалам: Укринформ