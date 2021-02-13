В ОП нет разговоров о досрочных выборах Рады – Кирилл Тимошенко

В ОП нет разговоров о досрочных выборах Рады – Кирилл Тимошенко

12.02.2021 23:43

Укринформ

Офис Президента не рассматривает вариант досрочных выборов Верховной Рады, а спикер Дмитрий Разумков остается членом президентской команды.

Об этом заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Укринформ.

"Этих разговоров нет. И это показывает голосование в Раде: партия "Слуга народа" и другие партии голосуют, и никаких вопросов по голосованию важных законопроектов нет", – ответил Тимошенко на вопрос, ведутся ли в ОП разговоры о досрочных выборах ВР.

Он добавил, что имеются "некоторые споры" относительно некоторых законопроектов, но заметил, что для этого и существует парламент, чтобы решать такие дискуссии. "Поэтому о досрочных выборах – это вопрос вообще сейчас не стоит", – сказал заместитель главы Офиса главы государства.

Также он подчеркнул, что Глава ВР Дмитрий Разумков продолжает быть членом президентской команды.

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"Господин Разумков – это часть нашей команды, один из лидеров команды, поэтому вообще вопросов относительно того, что он не в команде, нет", – заявил Тимошенко.

Как сообщали ранее некоторые СМИ со ссылкой на источники, Президент Владимир Зеленский якобы хочет видеть действующего вице-спикера Руслана Стефанчука в должностина посту Председателя ВР вместо Дмитрия Разумкова.

По материалам: Укринформ