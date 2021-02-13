США могут сыграть одну из ключевых ролей в достижении мира на Донбассе – Ермак

США могут сыграть одну из ключевых ролей в достижении мира на Донбассе – Ермак

13.02.2021 10:36

Укринформ

Соединенные Штаты Америки как стратегический партнер Украины могут сыграть одну из ключевых ролей в прекращении войны на Донбассе и возвращении украинских территорий.

Такое мнение выразил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в интервью на телеканале «Украина», передает Укринформ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

На вопрос о возможном присоединении США к переговорам относительно Донбасса он отметил: «В Нормандском формате есть четыре стороны. И присоединение кого-то нового к этому формату – это решение четырех участников».

Руководитель Офиса Президента отметил, что представители новой администрации США, в частности Президент Джо Байден, вице-президент Камала Харрис и госсекретарь Энтони Блинкен, «очень хорошо знают и понимают Украину, понимают ситуацию в нашей стране». Поэтому, по мнению Ермака, отношения между Соединенными Штатами и Украиной должны выйти на новый качественный уровень.

По его словам, сегодня руководство Украины уже имеет контакты с новой администрацией США, и они будут лишь развиваться.

Читайте также: Украина привержена Минским соглашениям, но нужны корректировки – Ермак

Как сообщалось, недавно Президент Украины Владимир Зеленский в интервью для телепрограммы Axios на платформе HBO заявил, что следует подумать о возможности создания еще одного формата переговоров относительно Донбасса, кроме "нормандского», с привлечением США.

По материалам: Укринформ