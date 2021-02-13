Офис генпрокурора надеется на расследование Гаагой преступлений РФ в Крыму и на Донбассе

Офис генпрокурора надеется на расследование Гаагой преступлений РФ в Крыму и на Донбассе

13.02.2021 15:39

Укринформ

Офис генерального прокурора планирует встретиться с новым главой Международного уголовного суда (МУС) Каримом Ханом и продолжить эффективное сотрудничество.

Об этом в эксклюзивном комментарии корреспонденту Укринформа в Гааге сказал заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов.

"Офис генерального прокурора планирует встретиться с новым главой Международного уголовного суда (МУС) Каримом Ханом, ведь оккупация Крыма и Донбасса не прекращена и военные преступления и преступления против человечности, к сожалению, продолжают совершаться на нашей территории. В 2021 году мы ожидаем, что решение по ситуации в Украине будет передано на рассмотрение судебной палаты, где и будет окончательно решено об открытии полноценного расследования ", – сказал Мамедов.

При этом он напомнил, что речь идет о трех группах преступлений: преступления, совершенные во время ведения боевых действий, во время содержания пленных, а также преступления, совершенные в Крыму.

Мамедов также отметил, что Офис генпрокурора Украины продолжает и дальше собирать доказательства. "Так, в прошлом году в МУС было отправлено 3 масштабных информационных сообщения о грубых нарушениях международного гуманитарного права только в Крыму. Это и нарушение имущественных прав, и милитаризация детей. Вскоре передадим глобальный документ, касающийся нарушений прав журналистов на оккупированном полуострове ", – подчеркнул он.

В то же время Мамедов отметил, что Офис генерального прокурора Украины плодотворно и эффективно сотрудничал с Офисом прокурора МУС и его бывшим главой Фатой Бенсудой. Он также подчеркнул, что в последние несколько лет Украина участвовала в сессиях Ассамблеи МУС по приглашению.

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Как сообщалось, 12 февраля 2021 года Карим Хан был избран следующим прокурором Международного уголовного суда. Он с 16 июня 2021 года сменит на этой должности Фату Бенсуду.

Офис прокурора Международного уголовного суда в декабре 2020 года принял решение о завершении предварительного изучения событий в Украине, связанных с международным вооруженным конфликтом на Донбассе и в Крыму. Завершение предварительного расследования означает, что по его результатам преступления, которые произошли в Крыму и на Донбассе, могут быть полноценно расследованы. Решение об открытии полноценного расследования фактов совершения военных преступлений и преступлений против человечности в условиях вооруженного конфликта должна принять судебная палата МУС.

Нарушение норм международного гуманитарного и уголовного права Офис прокурора Международного уголовного суда анализировал с 2015 года. За время вооруженной агрессии Украина доставила в уголовный суд 15 информационных сообщений о тяжелейших военных преступлениях и преступлениях против человечности. Украина передала на рассмотрение уголовного суда в Гааге два заявления. Первое – события на Майдане. Второе – Крым и Донбасс.

Международный уголовный суд был основан на основе Римского статута. Ратификация Римского статута означает распространение компетенции действий МУС на государства, которые его ратифицировали. На сегодня это более 100 стран.

20 января 2000 года Украина подписала Римский статут МУС, но не ратифицировала. Препятствием стал вывод 2001 года Конституционного Суда о несоответствии некоторых положений документа Основному закону.

И хотя Украина не является государством-участником Статута, это не помешало ей обратиться в МУС, ведь сам Римский статут предусматривает такую ​​возможность для стран, которые его подписали.

В то же время Россия отозвала свою подпись под Римским статутом. Однако это не препятствует преследованию российских граждан за преступления, совершенные на территории Украины.

По материалам: Укринформ