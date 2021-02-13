На Банковой не исключают назначение Витренко министром с третьего раза
На Банковой не исключают назначение Витренко министром с третьего раза
13.02.2021 01:35
Укринформ
Руководитель ОП Андрей Ермак считает Юрия Витренко лучшим кандидатом на должность министра энергетики и не исключает успешного голосования ВР за его кандидатуру в третий раз.
Об этом Андрей Ермак сообщил в программе "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина", передает Укринформ.
"Мы по-прежнему считаем Юрия Витренко лучшим кандидатом на позицию министра энергетики на сегодняшний день. Поэтому я не исключаю, что будет третья попытка, надеюсь, уже могу сказать с большой долей вероятности, – успешная попытка голосования в Верховной Раде", – сказал руководитель ОП.
Он подчеркнул: проведенные консультации, в том числе с фракцией "Слуга народа", показывают, что все, "кто хотел получить ответы на вопрос, каким образом будет развиваться энергетика", имели возможность такие ответы получить.
Читайте также: Независимо от фамилии: Витренко говорит, что энергоотрасли нужен профильный вице-премьер
Как сообщал Укринформ, Верховная Рада дважды не смогла назначить Юрия Витренко министром энергетики. Соответствующее предложение во время первого голосования поддержали 186 депутатов, второго – 204.
Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко 11 февраля заявил, что народные депутаты от СН на заседании фракции в понедельник, 15 февраля, окончательно решат вопрос о выдвижении в третий раз Юрия Витренко на должность вице-премьер-министра – министра энергетики.
Сейчас Витренко является исполняющим обязанности министра энергетики.
По материалам: Укринформ