На Банковой не исключают назначение Витренко министром с третьего раза

На Банковой не исключают назначение Витренко министром с третьего раза

13.02.2021 01:35

Укринформ

Руководитель ОП Андрей Ермак считает Юрия Витренко лучшим кандидатом на должность министра энергетики и не исключает успешного голосования ВР за его кандидатуру в третий раз.

Об этом Андрей Ермак сообщил в программе "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина", передает Укринформ.

"Мы по-прежнему считаем Юрия Витренко лучшим кандидатом на позицию министра энергетики на сегодняшний день. Поэтому я не исключаю, что будет третья попытка, надеюсь, уже могу сказать с большой долей вероятности, – успешная попытка голосования в Верховной Раде", – сказал руководитель ОП.

Он подчеркнул: проведенные консультации, в том числе с фракцией "Слуга народа", показывают, что все, "кто хотел получить ответы на вопрос, каким образом будет развиваться энергетика", имели возможность такие ответы получить.

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Как сообщал Укринформ, Верховная Рада дважды не смогла назначить Юрия Витренко министром энергетики. Соответствующее предложение во время первого голосования поддержали 186 депутатов, второго – 204.

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко 11 февраля заявил, что народные депутаты от СН на заседании фракции в понедельник, 15 февраля, окончательно решат вопрос о выдвижении в третий раз Юрия Витренко на должность вице-премьер-министра – министра энергетики.

Сейчас Витренко является исполняющим обязанности министра энергетики.

По материалам: Укринформ