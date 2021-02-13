Ермак: Вопрос отставки правительства не рассматривается

13.02.2021 01:05

Укринформ

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что провластная команда не рассматривает возможность отставки Кабинета Министров.

Об этом Андрей Ермак сообщил в эфире программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина", передает Укринформ.

"Пока вопрос отставки правительства нами, во всяком случае, не рассматривался", – сказал он.

Ермак уточнил, что под "нами" он имеет в виду "провластную команду".

Руководитель Офиса главы государства также подчеркнул, что сейчас есть "абсолютно слаженная робота" Верховной Рады, Кабинета Министров и ОП.

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Как сообщал Укринформ, заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко заверил, что ОП не рассматривает вариант досрочных выборов Верховной Рады, а спикер Дмитрий Разумков остается членом президентской команды.

Фото: Офис Президента

По материалам: Укринформ