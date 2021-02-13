Политика

Ермак: Вопрос отставки правительства не рассматривается

Photo of Admin Admin Send an email 29 секунд ago
0 0 1 минута чтения

Ермак: Вопрос отставки правительства не рассматривается

Ермак: Вопрос отставки правительства не рассматривается

13.02.2021 01:05

Укринформ

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что провластная команда не рассматривает возможность отставки Кабинета Министров.

Об этом Андрей Ермак сообщил в эфире программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина", передает Укринформ.

"Пока вопрос отставки правительства нами, во всяком случае, не рассматривался", – сказал он.

Ермак уточнил, что под "нами" он имеет в виду "провластную команду".

Руководитель Офиса главы государства также подчеркнул, что сейчас есть "абсолютно слаженная робота" Верховной Рады, Кабинета Министров и ОП.

Читайте также: Ермак объяснил, почему Татарова не увольняют из Офиса Президента

Как сообщал Укринформ, заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко заверил, что ОП не рассматривает вариант досрочных выборов Верховной Рады, а спикер Дмитрий Разумков остается членом президентской команды.

Фото: Офис Президента

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 29 секунд ago
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Курс валют на вечер 12 февраля: межбанк, наличный и «черный» рынки

45 минут ago

Защитник сборной Украины отличился результативным действием в Кубке Бельгии

2 часа ago

ВОЗ предупредил об угрозе повторного заражения новыми штаммами коронавируса

2 часа ago

Финансовый рынок США готовится к торгам криптоактивом ETP

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button