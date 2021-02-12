Зеленский – о «телеканалах Медведчука»: Наши каналы мы не закрывали, мы закрыли чужие

Зеленский – о «телеканалах Медведчука»: Наши каналы мы не закрывали, мы закрыли чужие

11.02.2021 21:01

Укринформ

Решением Совета национальной безопасности и обороны Украины были наложены санкции на телеканалы, которые финансируются с временно оккупированной территории и из государства-агрессора.

Как передает Укринформ, об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-брифинга во время рабочей поездки на Донбасс в ответ на вопрос, будут ли закрывать телеканал «НАШ», сообщает пресс-служба Офиса Президента.

«Наши телеканалы не закрывали. Мы закрывали их», – сказал Зеленский.

На уточнение, подпишет ли Президент закон о коллаборационистах, инициированный фракцией партии «Европейская Солидарность», если он будет проголосован в парламенте, Зеленский ответил, что у этой партии была возможность закрыть каналы, которые финансируются деньгами с временно оккупированной территории и из Российской Федерации, еще в 2018 году.

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"Они этого не сделали. Поэтому, мне кажется, любые подобные законодательные потуги являются только потугами, поскольку любой лидер должен делать серьезные шаги, а не просто говорить", – сказал он.

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о введении санкций против телеканалов NewsOne, ZIK и «112 Украина», а также их владельца – народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. Санкции предусматривают аннулирование лицензий этих пророссийских телеканалов.

По словам пресс-секретаря Президента Юлии Мендель, введение санкций в отношении Козака связано с его сотрудничеством с врагом на оккупированных территориях, а в отношении телеканалов – с их финансированием из России. Она также заявила, что блокирование этих каналов не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, потому что они стали инструментом пропаганды, используемым в интересах государства-агрессора. Мендель уточнила, что каналы заблокированы с целью защиты национальной безопасности.

Секретарь СНБО Алексей Данилов 3 февраля заявил, что законность санкций не вызывает сомнений, поскольку все сделано в рамках действующего законодательства и с соблюдением всех необходимых процедур.

Фото: ОП

По материалам: Укринформ