Украина требует освободить осужденного оккупантами в Цхинвали гражданина Грузии Гахеладзе

12.02.2021 16:38

Укринформ

Министерство иностранных дел Украины осуждает решение российского оккупационного режима Цхинвали заключить гражданина Грузии Зазу Гахеладзе более чем на 12 лет.

Как передает Укринформ, об этом говорится в комментарии спикера МИД Украины Олега Николенко о незаконном заключении Гахеладзе.

"Это незаконное решение грубо нарушает нормы и принципы международного права и обязательства Российской Федерации в рамках соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года. «Решение» также демонстрирует настоящие намерения России дестабилизировать политику безопасности и гуманитарную ситуацию как на временно оккупированных территориях Грузии, так и в регионе в целом", – заявил спикер МИДа.

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Он напомнил, что решение Европейского суда по правам человека от 21 января 2021 года подтвердило, что Российская Федерация оккупировала часть суверенной территории Грузии и является ответственной за грубые нарушения прав человека на этой территории.

"Требуем от РФ немедленно прекратить дестабилизирующие шаги против мирного грузинского населения на временно оккупированных территориях Грузии и освободить незаконно заключенного гражданина Грузии Зазу Гахеладзе", – заявил Николенко.

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Представитель МИДа отметил, что Украина неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в ее международно признанных границах и призвал международное сообщество усилить международное давление на РФ, чтобы она прекратила агрессию против Грузии и Украины и деоккупировала их суверенные территории.

Как сообщалось, гражданин Грузии Заза Гахеладзе был незаконно задержан 11 июля 2020 года на административной границе Южной Осетии.

Верховный суд Южной Осетии 5 февраля 2021 года приговорил Гахеладзе к 12 годам и шести месяцам лишения свободы по обвинению в незаконном пересечении границы и посягательстве на жизнь служащего правоохранительных органов.

По материалам: Укринформ