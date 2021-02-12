«Украина 30»: следующий форум обсудит тарифы и энергетику

12.02.2021 19:59

Укринформ

В рамках всеукраинского форума 15-17 февраля состоится обсуждение тарифов и энергетической независимости.

Как передает Укринформ, об этом говорится на сайте Всеукраинского форума "Украина 30".

"Путь к энергетической независимости имеет свою цену. И это отражается, в частности, на цифрах в счетах украинцев за тепловую и электроэнергию. Являются ли они экономически обоснованными и справедливыми? Цель форума – актуализировать эту проблему. Для поиска ответов на эти вопросы Офис Президента, правительство, представители Верховной Рады, международных организаций, авторитетные эксперты и общественные деятели инициируют обсуждение и разъяснение вопросов тарифов и начислений в рамках всеукраинского форума", – говорится в сообщении.

Отмечается, что форум пройдет с 15 по 17 февраля.

В частности, участники форума будут рассказывать о принципах функционирования открытого рынка газа, логике принятия решений относительно повышения и снижения тарифов, выборе надежного поставщика и механизмах получения субсидий.

"Мы ориентируемся на практики, принятые в ведущих странах мира: диверсификация источников, снижение доли традиционных источников энергии и развитие альтернативной энергетики", – отмечается в сообщении.

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Среди задач анонсированного форума – провести диалог власти и общества относительно тарифов; определить стратегию и план действий власти на 2021 год; продемонстрировать высокий уровень международного сотрудничества и партнерства с ЕС в энергетическом секторе; повысить доверие к действиям власти и понимание логики принятия решений; обеспечить больший доступ украинцев к корректной информации, противодействовать дезинформации и фейкам.

Как сообщал Укринформ, 8 февраля Президент Владимир Зеленский дал старт большому общественному диалогу в рамках празднования 30-летия Независимости Украины, который будет состоять из 30 масштабных еженедельных форумов о жизненно важных для страны вопросах.

По материалам: Укринформ