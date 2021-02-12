Тихановская призвала Украину поддержать Беларусь на международных площадках

12.02.2021 12:41

Укринформ

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала Украину поддержать Беларусь в ОБСЕ, ПАСЕ, ООН, а также на других международных площадках.

Как передает Укринформ, с таким заявлением она выступила перед депутатами межфракционной группы «За демократическую Беларусь» Верховной Рады.

На онлайн-встрече со стороны Украины присутствовали депутаты Сергей Кальченко, глава комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко, глава делегации Украины в ПАСЕ Мария Мезенцева («Слуга народа»), Александра Устинова, Соломия Бобровская и Юлия Клименко («Голос»), Лариса Билозир («За майбутнє»), Алексей Гончаренко, София Федина и Максим Саврасов («Європейська солідарність»), Оксана Савчук («Свобода»).

«Мы просим вас поддержать независимую демократическую Беларусь, призываем Украину поддержать нас в ОБСЕ, ПАСЕ, ООН, а также на других международных площадках. И надеемся, что в скором времени мы сможем встретиться с руководством Украины и обсудить соседское будущее наших стран», – говорится в обращении Тихановской.

Она также поблагодарила украинцев за солидарность, помощь белорусскому народу, непризнание Александра Лукашенко и официально объявленных результатов выборов. Тихановская призвала поддержать политических заключенных в Беларуси, которых уже 246: взять шефство над ними, связаться с их семьями, написать письма.

«Также я хотела бы отметить, что мы поддерживаем независимость и территориальную целостность Украины. Крым по закону является частью Украины, однако уже несколько лет де-факто контролируется Россией. Во многом в последние полгода беларусы живут в похожем состоянии, и теперь нам стало проще понять проблемы украинцев. По праву бывший президент проиграл на выборах, однако де-факто его режим до сих пор незаконно удерживает власть», – заявила Тихановская.

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Украинские политики выразили поддержку белорусам в борьбе за свободу и демократию и сказали, что ждут встречи со Светланой Тихановской в Киеве.

Как сообщал Укринформ, в Беларуси с августа 2020 года продолжаются массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко.

Евросоюз и Украина заявили, что не признают его легитимности.

Фото: Пул Первой

По материалам: Укринформ