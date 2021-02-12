Судебная реформа остается ключевой для успеха демократии в Украине – Боррель

11.02.2021 23:20

Укринформ

Украине необходимо восстановить доверие общества к судам, поскольку без эффективной и независимой судебной системы демократия не может существовать.

Об этом в Брюсселе во время пресс-конференции по итогам Совета ассоциации Украина – ЕС заявил Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, сообщает корреспондент Укринформа.

«Если бы мне надо было выбрать только один приоритет (для Украины – ред.), я бы указал на судебную реформу. Это мать всех реформ. Вы не можете претендовать на то, чтобы обеспечить верховенство права, права человека, что угодно, – если нет независимой и эффективной судебной системы. Это основа демократической страны. Разделение власти и независимый суд. Без этого трудно пытаться бороться против коррупции», – подчеркнул Боррель.

Он заметил, что именно эти темы поднимались сегодня во время переговоров с Премьер-министром Украины, в том числе недавние решения КСУ. По словам дипломата, стороны согласились, что существуют по крайней мере три главных причины работать над формированием эффективной и независимой судебной власти, поскольку именно она является основой верховенства права и мощным инструментом против коррупции.

«Это не только условие, которое мы как Европейский Союз выносим за стол переговоров. Это то, в чем народ Украины испытывает потребность. Даже если бы Евросоюза не существовало, это должно было бы стать важной задачей для украинского общества. Поэтому необходима эффективная и независимая судебная система», – пояснил Высокий представитель ЕС.

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Он добавил, что результатом таких усилий должна стать действенность и независимость антикоррупционных институтов, восстановление всей антикоррупционного повестки дня в Украине. Кроме того, по его словам, ЕС продолжает настаивать на полном расследовании «дела ПриватБанка».

Как сообщал Укринформ, правительственная делегация во главе с Премьер-министром Денисом Шмыгалем во вторник начала визит в Брюссель, в ходе которого встречалась с руководителями и официальными представителями ЕС, Еврокомиссии, Европейского парламента и НАТО.

11 февраля Денис Шмыгаль возглавил украинскую делегацию на переговорах в формате Совета ассоциации Украина – ЕС.

По материалам: Укринформ