Санкции ЕС могут снимать с отдельных людей, когда украденные средства возвращены – Шмыгаль

11.02.2021 20:45

Укринформ

Санкции Евопейського Союза могут снимать с отдельных физических лиц, когда эта процедура сыграла свою роль и украденное имущество или средства были возвращены.

Об этом Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал во время совместной с представителями Европейской комиссии пресс-конференции в Брюсселе, сообщает корреспондент Укринформа. Мероприятие транслировалось на официальном сайте Еврокомиссии.

"Относительно санкционной политики – Европа остается на твердых непреклонных позициях по поддержке Украины, санкции продолжаются. В отношении отдельных физических лиц, там где санкции сыграли свою роль в отношении этих лиц средства или ценности, которые были украдены, возвращены, конечно там санкции могут завершать свое действие, но это отдельная процедура, которая подлежит отдельному рассмотрению", – сказал Шмыгаль, отвечая на вопросы о возможном рассмотрении в ЕС вопроса о снятии санкций с Януковича, Арбузова и Табачника и о сокращении списка лиц под санкциями ЕС.

Шмыгаль добавил, что диалог о санкциях ведется между Украиной и Европейским Союзом на профессиональном и законодательном уровне в полной мере.

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Как сообщал Укринформ, правительственная делегация во главе с Премьер-министром Денисом Шмыгалем со вторника, 9 февраля, находится с рабочим визитом в Брюсселе. Там уже состоялись встречи представителей КМУ с руководством Европейского Союза и НАТО. Премьер-министр Шмыгаль обсудил с председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем и с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом ряд важных вопросов. Проведено ряд других важных мероприятий. Члены правительства 11 февраля приняли участие в седьмом заседании Совета ассоциации Украина-ЕС в Брюсселе.

Фото: facebook.com/dshmyhal

По материалам: Укринформ