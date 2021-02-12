Россия несет ответственность за все смерти на Донбассе – США в ОБСЕ

Россия несет ответственность за все смерти на Донбассе – США в ОБСЕ

12.02.2021 15:01

Укринформ

Ответственность за все смерти и увечья на Донбассе несет Россия, которая начала и продолжает подпитывать вооруженный конфликт на Востоке Украины.

Об этом заявила временная руководительница миссии США при ОБСЕ Кортни Остриен во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы внимательно отслеживаем сообщения о нарушениях режима прекращения огня на востоке Украины. На прошлой неделе наблюдался короткий период относительной тишины, который был нарушен всплеском – до 349 нарушений, зафиксированных между 5 и 7 февраля. К счастью, жертв среди гражданского населения в 2021 году меньше, чем за это время в прошлом году, однако можно и нужно делать больше. Только за прошлую неделю минимум двое военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли, еще несколько получили ранения в результате подрыва на взрывном устройстве. Россия несет ответственность за погибших и искалеченных в конфликте, который разожгла и подпитывает ", – заявила Остриен.

Американский дипломат добавила, что рост насилия в течение прошлых выходных на Донбассе показал, что "Россия способна управлять уровнем насилия в Украине, когда этого захочет".

"И это – очевидное напоминание того, что Россия контролирует конфликт в Украине. Это также подчеркивает необходимость проведения Минских договоренностей, начиная с вывода Россией ее военной техники и прекращения поддержки вооруженных формирований, марионеток и других групп", – заявила Остриен.

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Представительница США при ОБСЕ призвала Россию продемонстрировать политическую волю в переговорах по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

"Если мы надеемся на какой-то реальный прогресс в направлении мирного и устойчивого урегулирования этого конфликта, то Россия должна прекратить свои тщетные усилия по отрицанию своей роли в конфликте и продемонстрировать такую ​​же политическую волю, которую продемонстрировал Киев. Только тогда, когда Россия сделает это, можно достичь прогресса в целях, которые лидеры "Нормадськои четверки" обозначили на саммите в 2019 году ", – заявила она.

Как сообщал Укринформ, постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк на заседание пострадать ОБСЕ сообщил, что только за неделю с 1 по 7 февраля на Донбассе погибли трое украинских военнослужащих, еще шестеро получили ранения.

По материалам: Укринформ