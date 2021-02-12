Народному депутату впервые сообщили о подозрении в кнопкодавстве

12.02.2021 10:36

Укринформ

Народному депутату впервые сообщили о подозрении в кнопкодавстве во время заседания Верховной Рады.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора, передает Укринформ.

"По поручению Генерального прокурора прокурорами сообщено о подозрении народному депутату Украины по фактам неличного голосования (ст. 364-2 УК Украины). Это первый в практике случай привлечения к ответственности за так называемое "кнопкодавство", – говорится в сообщении.

По данным следствия, 21 февраля 2020 года народный депутат применил персональную электронную карточку другого депутата и совершил вместо него голосования с целью принятия трех поправок к законопроекту «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения».

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В ОГП отмечают, что парламентарий должным образом вызывался в Офис генпрокурора на 11 февраля 2021 года для вручения уведомления о подозрении, однако не явился и о причинах неявки не сообщил. В этой связи письменное уведомление о подозрении для ознакомления и вручения направлено в Аппарат Верховной Рады, по месту жительства, на электронный почтовый ящик и на другие известные стороне обвинения средства связи.

"Сейчас принимаются меры для завершения следствия и направления обвинительного акта в суд", – заявили в ведомстве.

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В случае доказательства вины народному депутату грозит наказание в виде штрафа от 3000 до 5000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

При этом имя народного депутата не называется.

Ранее сообщалось, что Офис генпрокурора открыл уголовное производство против народного депутата Андрея Иванчука по подозрению в неперсональном голосовании.

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

По материалам: Укринформ