«Минск» должен выполняться всеми сторонами по четкому графику, ожидаем его утверждения – Зеленский

11.02.2021 21:37

Укринформ

Выполнение Минских договоренностей должно осуществляться всеми сторонами по четкому графику и в конкретные сроки.

Как передает Укринформ, об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге во время рабочей поездки в Донецкую область, сообщает сайт главы государства.

Отвечая на вопрос журналистов, не стоит ли Украине инициировать пересмотр Минских договоренностей для установления мира на Донбассе, глава государства сказал: «К «Минску» мое отношение очень простое: его нужно разобрать на детали, прописать все шаги, привязать их к датам и выполнять. Мы за такой формат. Именно это мы и сделали».

По словам Зеленского, политические советники лидеров «Нормандской четверки» работали над подготовкой соответствующего документа с конкретными датами и временными рамками выполнения Минских договоренностей. «Сейчас последняя версия документа отправлена ​​всем сторонам. Мы ожидаем, что стороны в ближайшее время акцептуют этот документ, и тогда будет возможность приблизить встречу «Нормандской четверки», – добавил Президент.

Он констатировал, что Украина соблюдает все договоренности, которые были достигнуты уже при его участии во время встречи лидеров стран «нормандского формата» в декабре 2019 году в Париже. «Были возвращены люди, были разведения, разминирования некоторого количества участков. Но много чего не было сделано», – сказал глава государства.

Читайте также: Зеленский на Донбассе побывал в нескольких сотнях метров от линии соприкосновения

Президент также напомнил, что согласно договоренностям, 27 июля был объявлен режим тишины: «Я считаю, что это одна из главных договоренностей, которая состоялась не на словах, потому что о режиме прекращения огня говорят уже семь лет. А 27 июля он действительно был введен в действие».

В то же время, несмотря на договоренности о режиме тишины, враг время от времени совершает обстрелы украинских позиций. Поэтому, чтобы поддержать наших военных, Президент и командование Вооруженных сил постоянно посещают передовую. «Наши постоянные приезды, как говорят в армии, «на ноль» дают возможность понимать, что армия в нормальном состоянии – состоянии сильном, в том числе психологически. Это также очень важно. Также враг видит, что мы думаем о нашей армии и нам не все равно», – рассказал Зеленский.

Он отметил, что сегодня вместе с послами ряда иностранных государств посетил украинские позиции вблизи Авдеевки, Промзоны, в Шумах, а также побывал на позиции, расположенной в 80 метрах от врага. Там Президент пообщался с военными и воочию увидел, что происходит на фронте.

Глава государства объяснил, что акцентирует внимание на этих трех позициях потому что, согласно данным командующего ООС Владимира Кравченко, именно здесь были осложнения и фиксировалась большое количество нарушений режима тишины со стороны врага. «Мы понимаем, что происходит. Мы в принципе понимаем, что режим прекращения огня нужен только нам. Мы в принципе понимаем, что сепаратисты хотят его сорвать. Мы это понимаем. Но устойчивость наших военных говорит о том, что мы не дадим это сделать», – сказал Президент.

Читайте также: Бойцы ВСУ знают, как правильно отвечать на обстрелы снайперов – Зеленский

Зеленский также подчеркнул, что украинские воины должны отвечать врагу в случае нарушения им перемирия и обстрелов наших позиций.

В свою очередь посол ФРГ в Украине Анка Фельдгузен заметила: «Минские договоренности, как сказал Владимир Зеленский, – это единственный путь мирного урегулирования этой войны. Может ли это быть скоро? Мы не знаем. Но мы очень активно над этим работаем и в Берлине, и в Париже. Надеюсь, что мы увидим конец этой войны».

Как сообщал Укринформ, Владимир Зеленский в четверг находился с рабочей поездкой в ​​Донецкой области, где ознакомился с ситуацией на передовой. Вместе с Президентом на Донбасс приехали послы стран G7.

По материалам: Укринформ