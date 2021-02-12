Франция в ООН: пандемия – не повод препятствовать миссии ОБСЕ на Донбассе

Франция в ООН: пандемия – не повод препятствовать миссии ОБСЕ на Донбассе

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11.02.2021 22:29

Укринформ

Франция выразила решительный протест действиям оккупантов на Донбассе, которые под предлогом карантина препятствуют работе наблюдателей ОБСЕ и доступу представителей международных гуманитарных миссий.

С соответствующим заявлением выступил на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель Франции при ООН Николас Де Ривьера, передает собственный корреспондент Укринформа.

«Мы самым решительным образом осуждаем любые ограничения для передвижения наблюдательной миссии ОБСЕ, а также действия, угрожающие ее безопасности», – указал глава французской миссии.

В связи с этим он подчеркнул, что пандемия COVID-19 «не может быть легитимным поводом, чтобы препятствовать реализации мандата миссии, в частности в зонах, находящихся вне контроля украинского правительства».

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Кроме того, представитель Франции осудил оккупационную власть за препятствия сотрудникам гуманитарных миссий. Он напомнил, что на востоке Украины 3,4 миллиона человек нуждаются в постоянной гуманитарной помощи.

«Они стали более уязвимыми из-за пандемии коронавирусной инфекции. Соблюдение международного гуманитарного права является обязанностью для всех», – сказал французский дипломат.

Как сообщал Укринформ, в четверг в виртуальном формате состоялось заседание Совета Безопасности ООН, посвященное очередной годовщине подписания Минских соглашений.

По материалам: Укринформ