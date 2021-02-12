Борьба с фейками, выставки и украинский борщ: Ткаченко встретился с послом Латвии

Борьба с фейками, выставки и украинский борщ: Ткаченко встретился с послом Латвии

12.02.2021 20:59

Укринформ

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Латвийской Республики в Украине Юрисом Пойкансом.

Как сообщает пресс-служба МКИП, стороны обсудили украинско-латвийское сотрудничество в сфере информационной безопасности, культуры и туризма, передает Укринформ.

«Украина и Латвия имеют много общего во взглядах на укрепление сотрудничества в направлении противодействия гибридной войне», – отметил Ткаченко по итогам встречи.

Как уточнили в пресс-службе, во время встречи стороны обсудили опыт работы Baltic Centre for Media Excellence; проведение совместной онлайн-конференции по борьбе с информационной агрессией; интеграцию международных версий украинских каналов в пакеты латвийских кабельных телесетей.

Ткаченко и Пойканс договорились о возобновлении культурно-туристического сотрудничества Рига-Киев, Рига-Львов, Рига-Одесса и о расширении ее на северо-восточные украинские города. А также по случаю 30-летия Независимости Украины – об обмене выставками с латвийскими музеями и потенциальном сезоне украинских театральных постановок в Латвии, показе украинских лент о войне в латвийских кинотеатрах.

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"Также запланировали, что было бы интересно привезти в Ригу украинский борщ", – рассказал Ткаченко по итогам встречи в Фейсбуке.

Как сообщал Укринформ, экспертный совет по нематериальному культурному наследию при Министерстве культуры и информационной политики в начале октября рекомендовал ведомству включить в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия украинский борщ и еще 4 элемента. Это может стать первым случаем, когда в Национальный перечень будет внесен всеукраинский элемент (борщ), а не региональный.

По материалам: Укринформ