Без выполнения «Минска» нормальных отношений между ЕС и Россией не будет – Боррель

Без выполнения «Минска» нормальных отношений между ЕС и Россией не будет – Боррель

11.02.2021 20:58

Укринформ

Европейский Союз является последовательным в поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, поэтому без полного выполнения Минских соглашений нормализации отношений между ЕС и Россией не будет.

Об этом в четверг в Брюсселе во время пресс-конференции по итогам Совета ассоциации Украина-ЕС, заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

Именно так он ответил на вопросы корреспондента Укринформа о том, каким может быть выход из ситуации, когда Россия не желает и не намерена выполнять Минские договоренности.

«Я потратил несколько часов вчера в Европейском парламенте, говоря об этом. Во время встречи с министром (иностранных дел РФ – ред.) Лавровым было очевидно, что мы защищаем суверенитет Украины и ее территориальную целостность, мы говорим о нарушении прав человека на Крымском полуострове, и о нашем четком запросе на выполнение Минских договоренностей, который является мощным фактором в отношениях между Европейским Союзом и Россией. Это было внесено в повестке дня, мы много дискутировали вокруг этого. Я не буду вдаваться в детали, но в том, что касается Минских соглашений – пока они не будут выполнены, нормализации отношений между ЕС и Россией не произойдет», – отметил Боррель.

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Он сообщил, что во время переговоров заверил премьер-министра Украины в непоколебимой поддержке Европейским Союзом независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

«Это то послание, которое я также передал во время моей встречи на прошлой неделе министру иностранных дел Лаврову, и отметил необходимость выполнять Минские соглашения. Вы знаете хорошо, что Европейский Союз не признает незаконную аннексию Россией Крыма и Севастополя. Мы будем продолжать в полной мере поддерживать дипломатические усилия, направленные на восстановление суверенитета Украины и ее территориальной целостности», – сказал Боррель.

Он отметил, что Евросоюз продолжает поддерживать усилия по урегулированию ситуации на Донбассе в Нормандском формате, в рамках Трехсторонней рабочей группы и в формате ОБСЕ. По его словам, пересмотр экономических санкций, которые Евросоюз применяет против России, остается связанным с полным выполнением Минских соглашений.

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Как сообщал Укринформ, правительственная делегация во главе с Премьер-министром Денисом Шмыгалем в минувший вторник начала визит в Брюссель, в ходе которого встречалась с руководителями и официальными представителями ЕС, Еврокомиссии, Европейского парламента и НАТО.

11 февраля Денис Шмыгаль провел переговоры в формате Совета ассоциации Украина-ЕС.

Фото: Денис Шмыгаль, ФБ

По материалам: Укринформ