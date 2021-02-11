Украина в СЕ: Телеканалы Медведчука являются инструментами российской гибридной войны

10.02.2021 19:19

Укринформ

Постоянный представитель Украины в Совете Европы Борис Тарасюк отверг обвинения со стороны российского представителя в адрес Киева в связи с решением о прекращении вещания трех телеканалов.

Об этом информирует в Фейсбуке Постпредство Украины при СЕ, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

В частности, Тарасюк подчеркнул, что обвинения звучат от представителя страны, которая семь лет назад совершила неспровоцированную агрессию против Украины, ведет войну на Донбассе, оккупировала Крым, подорвала систему международной безопасности и международного права, сделала беженцами 1,5 млн жителей Донецкой и Луганской областей, привела к разрушениям жилья и промышленных объектов, грубо и в массовых масштабах нарушает права украинских граждан на оккупированных территориях, удерживает политзаключенных, отравляет своих граждан, осуществляет репрессии против мирных протестующих, включая журналистов, и цинично нарушает свои международные обязательства.

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Украинский дипломат напомнил, что Россия ведет многоуровневую и комплексную гибридную агрессию против Украины, которая включает военное вторжение, политическое влияние и токсичную пропаганду.

«Запрещенные каналы являются инструментами гибридной войны, которые используются для подрыва государственных учреждений и институтов гражданского общества Украины, для разрушения социальной сплоченности, а также для оправдания временной оккупации Крыма Россией и агрессии на Донбассе», – заявил он.

Постоянный представитель подчеркнул, что Украина всегда защищала, защищает и будет защищать национальную безопасность, включая свое информационное пространство. Решение ввести санкции против трех телеканалов и его владельца не было поспешным, а является результатом длительных обсуждений. Кроме того есть неопровержимые доказательства того, что эти каналы финансируются из российских источников.

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В Постоянном представительстве Украины при Совете Европы напомнили, что применение соответствующих ограничений и санкций предусмотрено Европейской конвенцией по правам человека (статья 10), в частности, когда речь идет об общественном порядке, национальной безопасности и территориальной целостности.

Такую позицию Украины поддержала делегация Великобритании, указав на важность противодействия российской пропаганде.

Тарасюк призвал Совет Европы уделять должное внимание борьбе с российской дезинформацией.

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Как сообщал Укринформ, Президент Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о введении санкций против телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина", а также их владельца – народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. Санкции предусматривают аннулирование лицензий этих телеканалов.

Секретарь СНБО Алексей Данилов 3 февраля заявил, что законность санкций не вызывает сомнений, поскольку все сделано в рамках действующего законодательства и с соблюдением необходимых процедур.

По материалам: Укринформ