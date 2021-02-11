Верховный суд отклонил иск о санкциях против телеканалов Медведчука

10.02.2021 20:11

Укринформ

Кассационный суд в составе Верховного Суда отказал в открытии производства по одному исковых заявлений о признании противоправным и отмене указа Президента о введении решения СНБО о санкциях против трех телеканалов, а по второму подобному иску установил для истца срок для устранения недостатков.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба ВСУ.

Отмечается, в частности, что 9 февраля Кассационный суд в составе ВСУ вынес решения по делам № 9901/22/21, № 9901/23/21 по искам граждан, которые оспаривают Указ Президента Украины от 2 февраля 2021 года № 43/2021 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мероприятий (санкций)» (согласно приложению 2 к решению СНБОУ применены персональные санкции в отношении ряда телеканалов).

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"Постановлением по делу № 9901/22/21 исковое заявление гражданина оставлено без движения и установлен истцу срок со дня вручения этого постановления для устранения недостатков. Решение мотивировано тем, что истец не привел обоснования о нарушении оспариваемым Указом прав, свобод и интересов, для защиты которых он обратился в суд. Кроме того, истец не конкретизировал основания для привлечения СНБОУ, ООО «Новости 24 часа», ООО «Телерадиокомпания «112 ТВ», ООО «Новые коммуникации» к участию в деле в качестве третьих лиц, которые не заявляют самостоятельные требования относительно предмета спора на стороне ответчика", – объяснили в суде.

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Кроме того, постановлением по делу № 9901/23/21 отказано в открытии производства по иску гражданина о признании противоправным и отмене указанного указа.

Суд отметил, что фактически содержание искового заявления свидетельствует о том, что "оно подано в интересах и в защиту прав других лиц – юридических лиц, которые, по утверждениям истца, являются владельцами телеканалов".

Также в суде проинформировали, что 8 февраля получили еще один иск с подобными исковыми требованиями (дело № 9901/26/21), ВСУ должен решить вопрос об открытии производства в течение пяти дней со дня поступления в административный суд искового заявления (ч. 8 ст.171 КАС Украины).

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о введении санкций против телеканалов NewsOne, ZIK и «112 Украина», а также их владельца – народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. Санкции, среди прочего, предусматривают аннулирование лицензии этих пророссийских телеканалов. По состоянию на утро 3 февраля вещание NewsOne, ZIK и «112» прекращено.

После блокировки вещания в соответствии с введенными СНБО санкциями телеканалы 112 ZIK и NewsOne транслируют свои эфиры в YouTube.

9 февраля стало известно, что в Верховный Суд поступили три иска на обжалование указа Президента о санкциях против трех телеканалов.

По материалам: Укринформ