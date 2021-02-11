Василий Вирастюк может пойти на довыборы в Раду от «Слуги народа» – СМИ

Василий Вирастюк может пойти на довыборы в Раду от «Слуги народа» – СМИ

11.02.2021 00:39

Укринформ

Партия "Слуга народа" во время сегодняшнего съезда может принять кандидатом в народные депутаты на 87 округе в Ивано-Франковской области спортсмена Василия Вирастюка.

Как передает Укринформ, об этом LB.ua стало известно из собственных источников.

В случае его выдвижения, конкуренцию на 87-м округе Вирастюку составят представитель партии "За будущее" Александр Шевченко, кандидат от "Европейской солидарности" Маруся Звиробой (Елена Самбул) и представитель «Свободы» Руслан Кошулинский.

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Как сообщал Укринформ, партия "Слуга народа" на съезде должена выдвинуть кандидатов на довыборы в Верховную Раду в округах №50 и №87.

По результатам съезда состоится брифинг председателя партии Александра Корниенко.

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Центральная избирательная комиссия назначила довыборы в Верховную Раду в округах №50 и №87 на воскресенье, 28 марта 2021 года.

Народные депутаты Зиновий Андриевич и Руслан Требушкин, избранные в этих округах, сложили депутатские мандаты, поскольку были избраны на должности на местных выборах в 2020 году.

По материалам: Укринформ