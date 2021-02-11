В ЕС считают, что Украина «имеет право на самозащиту» от телеканалов Медведчука

В ЕС считают, что Украина «имеет право на самозащиту» от телеканалов Медведчука

10.02.2021 21:25

Укринформ

Условия информационного давления со стороны Кремля, в которых находится украинский медийный ландшафт, дает Украине законное право на самозащиту против информационных манипуляций, но любые меры в этом направлении должны быть пропорциональными и соответствовать характеру угрозы.

Об этом в среду во время виртуального выступления на Всеукраинском форуме «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы» заявил Юргис Вилчинскас, заместитель начальника отдела стратегических коммуникаций и анализа информации Европейской службы внешних действий.

Именно так европейский представитель ответил на вопрос модератора форума об отношении ЕС к решению Украины применить санкции против трех пророссийских каналов, сообщает корреспондент Укринформа.

«Я согласен с оценкой, что медийный ландшафт в Украине подвержен очень серьезному влиянию прокремлевских нарративов. В этой ситуации Украина имеет законное право на самозащиту от информационных манипуляций, чтобы попытаться, по крайней мере, ограничить масштабы таких нападений. С другой стороны, мы должны убедиться, что такое реагирование пропорционально угрозе и соответствует поставленной цели», – сказал представитель Страткома ЕС.

Читайте также: Верховный суд отклонил иск о санкциях против телеканалов Медведчука

Он отдельно подчеркнул, что, с точки зрения ЕС, все меры по реагированию на информационные угрозы, разрабатываемые в Украине, должны соответствовать принципам фундаментальных прав и свобод человека, в том числе свободе выражения мнений.

«С точки зрения Евросоюза, могу сказать, что нам нужно время, чтобы обдумать это дело, рассмотреть его более тщательно и подумать о возможных последствиях этого решения», – добавил Вилчинскас.

Как сообщал Укринформ, в Киеве проходит Всеукраинский форум «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы» с участием ведущих специалистов в области эпидемиологии, ученых, представителей правительства, международных организаций и учреждений. Главной целью этого мероприятия является предоставление украинскому обществу ответа на актуальные вопросы борьбы с пандемией COVID-19, с ее экономическими и социальными последствиями.

По материалам: Укринформ