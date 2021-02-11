«Слуга народа» выдвинула Вирастюка на довыборы в Раду

«Слуга народа» выдвинула Вирастюка на довыборы в Раду

11.02.2021 15:02

Укринформ

Политическая партия "Слуга народа" выдвигает украинского спортсмена, силача Василия Вирастюка кандидатом в народные депутаты на довыборах в Верховную Раду в округе №87.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом сообщила заместитель председателя фракции монобольшинства Евгения Кравчук в Фейсбуке.

«Только что партия «Слуга народа» на своем съезде выдвинула Василия Вирастюка кандидатом в народные депутаты Украины на промежуточных выборах в округе № 87, в Ивано-Франковской области», – написала она.

Кравчук напомнила, что Вирастюк – известный спортсмен и актер, который родился и вырос в Киеве.

«Наверное, каждому он известен как самый сильный человек мира. А еще Василий Вирастюк возглавляет тренерский состав Invictus Games: Team Ukraine и занимается реабилитацией ветеранов. И теперь хочет помогать им на государственном уровне», – отметила она.

Как сообщалось, Центральная избирательная комиссия назначила на 28 марта 2021 года промежуточные выборы народного депутата в округах №87 и №50.

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Подача документов в ЦИК для регистрации кандидатов в депутаты продлится до 25 февраля включительно.

Выборы в 87-м округе на Прикарпатье пройдут благодаря сложению полномочий народным депутатом из фракции "Слуга народа" Зиновием Андрийовичем в связи с избранием его градоначальником Надворной.

Фото: Yevheniya Kravchuk

По материалам: Укринформ