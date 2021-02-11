Шмыгаль рассчитывает, что пересмотр Соглашения об ассоциации Украина-ЕС завершится в этом году

Шмыгаль рассчитывает, что пересмотр Соглашения об ассоциации Украина-ЕС завершится в этом году

11.02.2021 20:28

Укринформ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассчитывает на то, что в этом году удастся как можно скорее пересмотреть Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Об этом он сказал во время совместной с представителями Европейской комиссии пресс-конференции в Брюсселе, сообщает корреспондент Укринформа.

«Этот пересмотр (Соглашения об Ассоциации – ред.) стартовал. Дальше работа будет кропотливой, технической над статьями соглашения, над пересмотром некоторых стандартов, которые за эти годы неоднократно уже менялись. Соглашение надо привести к тем стандартам и параметрам, которые на сегодня действуют на территории ЕС, также учесть те изменения и реформы, которые произошли в Украине. Поэтому это работа, которая, очевидно, будет продолжаться в этом году, и, надеюсь, что в кратчайшие сроки мы сможем пересмотреть соглашение и подписать все необходимые изменения », – сказал Шмыгаль.

Премьер также отметил, что украинская сторона рассчитывает на существенный прогресс в этом году в приближении к промышленному безвизу, без взаимного признания электронных доверительных услуг и уполномоченных экономических операторов.

«С самого начала реализации европейского зеленого курса Украина заняла позицию по привлечению к этой инициативе, с начала диалога Украины и ЕС в этой сфере есть четкий сигнал того, что у нас есть общее видение возможностей и вызовов в рамках зеленого энергетического перехода и достижения климатической нейтральности», – сказал Шмыгаль.

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Правительственная делегация во главе с Премьер-министром Денисом Шмыгалем со вторника, 9 февраля, находится с рабочим визитом в Брюсселе. Там уже состоялись встречи представителей КМУ с руководством Европейского Союза и НАТО. Премьер-министр Шмыгаль обсудил с председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем и с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом ряд важных вопросов. Проведен ряд других важных мероприятий. Чиновники 11 февраля приняли участие в седьмом заседании Совета ассоциации Украина-ЕС в Брюсселе.

По материалам: Укринформ