Правительство опубликовало постановление о запрещении регистрировать российскую вакцину

10.02.2021 21:10

Укринформ

Кабинет Министров утвердил Порядок государственной регистрации вакцин против COVID-19 и запретил регистрировать вакцины из государства-агрессора.

Соответствующее постановление № 95 правительства от 8 февраля опубликовано на Правительственном портале, передает Укринформ.

"Утвердить Порядок государственной регистрации вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, под обязательства для экстренного медицинского применения", – говорится в документе.

В то же время Кабмин установил, что регистрация вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, под обязательства для экстренного медицинского применения, разработка и/или производство которых осуществлены в государстве, признанном Верховной Радой Украины государством-агрессором, запрещается.

Как сообщал Укринформ, Министерство здравоохранения планирует начать вакцинацию от COVID-19 в феврале 2021 года. В частности, предусматривается провести многоуровневую кампанию с целью охвата вакцинацией по меньшей мере 50% населения страны в течение 2021-2022 годов. В феврале Украина получит от глобальной инициативы COVAX 117 тыс. доз вакцины BioNTech/Pfizer.

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Всего в рамках COVAX Украина должна получить 8 млн доз вакцины, чего хватит на вакцинацию 4 млн человек, поскольку вакцина вводится два раза. Также Украина заключила контракт с китайской компанией Sinovac Biotech на поставку 1,9 млн доз вакцины. Уполномоченным представителем компании Sinovac Biotech на территории Украины является АО "Лекхим".

Кроме этого, в начале февраля министр здравоохранения Максим Степанов сообщил о заключении контрактов на поставку в Украину 12 млн доз вакцины от COVID-19. Эти вакцины разработаны с участием компаний AstraZeneca (Великобритания и Оксфордский университет) и NovaVax (США) и производятся по лицензионным соглашениям на мощностях Serum Institute (Индия).

По материалам: Укринформ