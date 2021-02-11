Корниенко рассказал об идеологии «Слуг народа» – радикальном центризме

11.02.2021 17:16

Укринформ

Партия "Слуга народа» не имеет планов относительно официальной смены идеологии, она остается центристской.

Об этом сказал председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко на брифинге в четверг, 11 февраля, передает корреспондент Укринформа.

"Сейчас у нас нет планов относительно официальной смены идеологии. Она остается центристской, это украинский центризм, радикальный центризм… Он предполагает использование различных политических инструментов в тех или иных ситуациях, когда нужно", – сказал Корниенко.

Он добавил, что партия это продолжает последовательно демонстрировать, открыв рынок газа, но увидев, что в нем есть проблемы, было сделано временное регулирование.

"Это классический инструмент радикального центризма так называемого. Либералы нас обвиняют в том, что мы закрыли рынок газа, социалисты нас обвиняли в том, что мы открыли рынок газа. Но мы сделали временное регулирование, "призакрыли" на некоторое время, понимая, что есть проблема с тарифами и люди не имеют возможности платить и надо дать возможность платить. Это касательно идеологии", – отметил депутат.

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Ранее некоторые СМИ сообщали, что партия "Слуга народа" на съезде в конце февраля намерена объявить о смене идеологии.

По материалам: Укринформ