Корниенко: Не вижу какой-либо конфронтации между Разумковым и Президентом

Корниенко: Не вижу какой-либо конфронтации между Разумковым и Президентом

11.02.2021 18:18

Укринформ

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко не видит никакой конфронтации между Президентом Владимиром Зеленским и Председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом Корниенко сказал на брифинге в четверг, 11 февраля.

"Не вижу я какой-либо конфронтации ни между Президентом и Разумковым, ни между Разумковым и Стефанчуком, ни между мной и Арахамией, ни между Арахамией и Разумковым", – заявил Корниенко.

Он добавил, что ходят разные слухи о кадровых и некадровых процессах.

Корниенко отметил, что "парламент работает".

Он также сообщил, что вчера депутаты с Президентом обсуждали повестку дня работы Верховной Рады на следующей неделе. В частности, речь шла о вопросе "евроблях", законопроекте об оружии.

"Но не обсуждали, кто кого хочет снять или назначить. Пока что это действительно в сфере слухов", – сказал Корниенко.

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Как сообщали некоторые СМИ со ссылкой на источники, Зеленский якобы хочет видеть действующего вице-спикера Руслана Стефанчука в должности Председателя Верховной Рады вместо Разумкова.

По материалам: Укринформ