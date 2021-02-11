Европарламент принял доклад по Соглашению об ассоциации Украина-ЕС

11.02.2021 10:50

Укринформ

Европейский парламент в четверг, 11 февраля, в целом и большинством голосов принял доклад по имплементации Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС, проект которого подготовил евродепутат от политической группы Европейской народной партии Михаэль Галер.

Как сообщает собственный корреспондент Укринформа, «за» проголосовали 526 евродепутатов, «против» – 79, еще 71 депутат воздержался.

Документ, который готовится ежегодно, содержит важные для Украины политические посылы и оценки как по достигнутому прогрессу в осуществлении двустороннего Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, так и проблемные вопросы, с которыми сталкивается Украина, а также беспокойство европейской стороны определенным отступлением Украины в важных реформах в частности, в сфере реформирования судебной системы, борьбы с коррупцией и верховенства права.

В частности, доклад подтверждает, что двустороннее Соглашение об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (УВЗСТ) является основой для отношений между Украиной и ЕС на основе политической ассоциации и экономической интеграции. Это соглашение является дорожной картой для реформ в Украине, выполнение которой в полном объеме должно быть признаком продолжения усилий Украины в приближении к Европейскому Союзу, его постепенной интеграции в общий рынок ЕС с полным раскрытием потенциала и преимуществ УВЗСТ.

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Документ признает, что Украина имеет европейскую перспективу в соответствии со статьей 49 Соглашения ЕС, и может подавать заявку на получение членства в Евросоюзе при условии выполнения всех Копенгагенских критериев и соблюдения принципов демократии, уважения фундаментальных свобод, прав человека и прав меньшинств, соблюдения верховенства права и т.д. .

Документ напоминает, что 22 саммит ЕС-Украина признал европейские стремления Украины и приветствовал ее европейский выбор. Европарламент призвал Украину продолжать ключевые реформы в сферах экономики, энергетики, административного устройства и в других сферах, несмотря на давление последствий пандемии COVID-19, и напомнил о существенной помощи, которую Украина получила и продолжает получать от Евросоюза в борьбе с коронавирусом.

Вместе с тем доклад содержит серьезную критику в адрес Украины и предостерегает ее от сползания назад в процессе реформ.

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В частности, это касается борьбы с коррупцией, индекс которой, по данным доклада Transparency International, вернулся в Украине к показателю 2017 года. При этом в докладе отмечается, что модернизация Украины, ее деолигархизация, реформы и борьба с коррупцией поддерживаются подавляющим большинством граждан Украины, и на этот запрос должен быть ответ от действующей власти как можно быстрее.

Доклад содержит подробный анализ недостатков судебной системы, в частности, разрушительного эффекта решения Конституционного Суда Украины от октября прошлого года, создавшего большую правовую неопределенность для всей институциональной архитектуры борьбы коррупцией в Украине. В этом контексте Европарламент обратил внимание на необходимость скорейшего разрешения этой правовой пропасти и решительных действий власти для создания условий по реформированию независимой судебной и правовой системы на основе тщательного отбора руководителей судебных и антикоррупционных органов, прозрачного и конкурентного отбора персонала на основе прозрачности и добродетели.

Документ содержит однозначное заключение, что от успеха усилий Украины в борьбе с коррупцией и в обеспечении верховенства права зависит судьба всех других важных социальных, политических, административных и экономических реформ в стране, а также ее дальнейшие отношения с Европейским Союзом.

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В международном блоке докладе Европарламент подтвердил уважение к независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в международно признанных границах, а также то обстоятельство, что необходимые социальные и экономические реформы Украина вынуждена проводить в условиях направленных против нее кампаний дезинформации, кибератак, гибридных угроз и конфликта на Востоке Украины, вызванных агрессией России, оккупацией этой страной части Луганской и Донецкой областей, а также оккупации Крыма и Севастополя. ЕС решительно осуждает такие действия России и проводит последовательную политику непризнания аннексии Крымского полуострова.

Доклад содержит и оценку расследования трагедии рейса MH17, который был сбит над оккупированной территорией Украины в 2014 году, и осудил отказ России от конструктивного участия в международном расследовании и от привлечения к ответственности виновных в этой трагедии российских граждан.

Европарламент высказался за более широкое участие Украины в Совместной политике ЕС по вопросам безопасности и обороны, включая ее участие в миссиях под эгидой Евросоюза, а также в соответствующих программах в рамках Европейского космического агентства, Европейского оборонного агентства, в избранных проектах Постоянного структурированного сотрудничества (PESCO), в проектах по кибернетической защие и противодействию гибридным угрозам и т.п.

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Европарламент приветствовал последовательную позицию ЕС в поддержке суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины и признал важность участия ЕС в скоординированных международных санкциях против лиц и учреждений Российской Федерации, причастных к действиям по дестабилизации Украины. Как говорится в документе, такие санкции могут быть пересмотрены и отменены только при условии полного выполнения Минских договоренностей и обновления территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

Доклад признает конструктивную позицию Украины в поиске мирного политического решения для конфликта на Востоке, во время переговоров в Нормандском формате и в рамках Трехсторонней контактной группы. Вместе с этим документ констатирует, что выборы на Донбассе могут быть проведены исключительно по законам Украины и под контролем ОБСЕ, и в настоящее время условия для таких выборов не созданы. Европарламент приветствовал твердую позицию Украины относительно отказа допустить сепаратистов как сторону переговоров в рамках Трехсторонней контактной группы и одновременно выразил сожаление по поводу комментариев одного из высокопоставленных членов делегации Украины, отрицавшего военное присутствие России в конфликте в регионе Донбасса.

В то же время документ осуждает Россию за милитаризацию оккупированного Крыма и грубые нарушения прав человека, подчеркивает необходимость обеспечить беспрепятственную свободу судоходства через Керченский пролив в соответствии с международным законодательством.

Европарламент повторил свой призыв к введению международного формата по деоккупации Крымского полуострова при активном участии ЕС, включая основание международной Крымской платформы при поддержке высокого представителя ЕС, стран-членов и с привлечением Меджлиса крымскотатарского народа, с целью восстановления территориальной целостности Украины в международно признанных границах.

«В соответствии с международным гуманитарным правом, Российская Федерация, как государство-оккупант, несет полную ответственность за решение проблем населения на временно оккупированной территории Крымского полуострова, включая поставку воды… Согласно Четвертой Женевской конвенции, стороной которой является Россия, оккупационные власти не могут привлекать жителей оккупированных территорий для службы в собственных вооруженных или вспомогательных силах», – говорится в документе.

Полный текст доклада является объемным, он охватывает практически все сферы внутренней и внешней политики Украины, связанные с выполнением Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

По материалам: Укринформ