ЕС и Украина согласовали проект по усилению потенциала госслужбы

10.02.2021 19:59

Укринформ

Евросоюз и правительство Украины подписали письмо о намерениях относительно административных реформ и усиления потенциала государственной службы в части европейской интеграции, которое, в частности, предусматривает выделение гранта Еврокомиссии в размере 2,45 миллиона евро для Колледжа Европы.

Об этом корреспонденту Укринформа сообщили из Представительства Украины при ЕС.

«Цель подписания письма о намерениях – развитие возможностей интеграции и реформ, в частности путем усиления административного потенциала украинской государственной службы в части европейской интеграции с помощью всеобъемлющей образовательной программы «Проект развития способности Natolin4Capacity»…. Проектом предусматривается получение гранта от Европейской комиссии на сумму от 2,45 миллиона евро для Колледжа Европы», – говорится в сообщении.

Органами, которые отвечают за реализацию проекта Natolin4Capacity, определены Правительственный офис по вопросам координации европейской и евроатлантической интеграции в сотрудничестве с Национальным агентством по вопросам государственной службы и Представительством Европейского Союза в Украине.

От Украины письмо подписала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, от ЕС – член Еврокомиссии по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению ЕС Оливер Варгеи, проректор Колледжа Европы в Натолине Эва Осниечка-Тамечка.

Подписание состоялось сегодня в Брюсселе в ходе встречи Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с комиссаром ЕС по вопросам соседства и расширения Варгеи.

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Как сообщал Укринформ, правительственная делегация во главе с Премьер-министром Денисом Шмыгалем 9 февраля начала визит в Брюссель. Программа визита предусматривает ряд рабочих встреч с представителями Еврокомиссии и Европарламента.

11 февраля Шмыгаль возглавит украинскую делегацию на переговорах Совета ассоциации Украина-ЕС.

Колледж Европы – независимое учреждение последипломного образования по европеистике.

Фото: Денис Шмыгаль / Телеграм

По материалам: Укринформ