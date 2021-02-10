Законопроект о лишении Кабмина «несвойственных» полномочий зарегистрировали в ВР

Законопроект о лишении Кабмина «несвойственных» полномочий зарегистрировали в ВР

10.02.2021 14:01

Укринформ

В Верховной Раде зарегистрирован правительственный проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о лишении Кабинета Министров Украины несвойственных полномочий».

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на сайт ВР.

Предусматривается внесение изменений в 31 законодательный акт о лишении правительства 55 полномочий.

Законопроект разработали с целью усиления способности правительства к стратегическому планированию и формированию государственной политики путем его разгрузки от рассмотрения ведомственных, операционных и технических вопросов.

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В Кабмине считают, что сейчас работники перезагружены несвойственными правительству полномочиями. А это ограничивает возможность сосредоточиться на обсуждении стратегически важных вопросов и формировании государственной политики в сферах, отнесенных к его компетенции. Поэтому, по убеждению представителей Кабинета Министров, существует необходимость лишения правительства ряда несвойственных полномочий и возложения их на центральные органы исполнительной власти, другие государственные органы в соответствии с компетенцией.

Как сообщал Укринформ, Кабинет Министров одобрил законопроект о лишении правительства несвойственных ему полномочий 3 февраля на заседании.

По материалам: Укринформ