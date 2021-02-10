Политика

Съезд «Слуги народа» перенесли из-за непогоды – пресс-служба

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Съезд «Слуги народа» перенесли из-за непогоды - пресс-служба

Съезд «Слуги народа» перенесли из-за непогоды – пресс-служба

10.02.2021 12:25

Укринформ

Съезд политической партии "Слуга народа" перенесли на четверг, 11 февраля, из-за сложных погодных условий.

Об этом Укринформу сообщила пресс-секретарь политсилы Юлия Палийчук.

"Съезд перенесли из-за сложных погодных условий", – сообщила она.

Пресс-секретарь уточнила, что там же должен собраться высший совет партии, но многие из ее состава в настоящее время находятся на округах.

Как сообщал Укринформ, партия "Слуга народа" на съезде должна выдвинуть кандидатов на довыборы в Верховную Раду в округах №50 и №87.

По результатам съезда состоится брифинг председателя партии Александра Корниенко.

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Центральная избирательная комиссия назначила довыборы в Верховную Раду в округах №50 и №87 на воскресенье, 28 марта 2021 года.

Народные депутаты Зиновий Андреевич и Руслан Требушкин, избранные в этих округах, сложили депутатские мандаты, поскольку были избраны на должности в местных выборах в 2020 году.

По материалам: Укринформ

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