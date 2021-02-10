Съезд «Слуг народа» перенесли на четверг – СМИ

10.02.2021 02:39

Укринформ

Съезд партии "Слуга народа" перенесен на четверг, 11 февраля, из-за неопределенности с кандидатами на довыборы на промежуточных выборах в 50 и 87 одномандатных избирательных округах.

Об этом LB.ua сообщил источник из "Слуги народа", передает Укринформ.

"Высший совет партии до сих пор не получил фамилии кандидатов. А по уставу перед съездом именно высший совет должен обсудить конкретные предложения. Почему до сих пор мы не получили эти фамилии? Потому консультации продолжаются. Окончательных договоренностей по выдвижению конкретных людей нет. Фамилии постоянно меняются", – рассказал один из депутатов, входящих в высший совет партии.

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Согласно официального сообщения пресс-службы партии, брифинг председателя партии "Слуга народа" Александра Корниенко и кандидатов в народные депутаты Украины на промежуточных выборах в 50 и 87 одномандатных избирательных округах, который был запланирован на среду, перенесен на четверг, 11 февраля, на 15:00.

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Напомним: это уже не первый перенос съезда "Слуг народа". Так ранее назначенный на 5 февраля съезд отложили до 10-го числа.

По материалам: Укринформ