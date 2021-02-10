Притула вышел из руководства партии «Голос»

09.02.2021 22:40

Укринформ

Шоумен и бывший кандидат на должность мэра Киева Сергей Притула вышел из политсовета партии "Голос" и перестал быть заместителем председателя политсилы.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на "Суспільне".

Соответствующее решение было принято во время съезда партии 29 января. Его причиной, как отмечается, стало изменение задач, которые стоят перед политической силой.

"Предварительный состав политсовета и заместители председателя партии занимались местными выборами. Сейчас партийцы избрали новый состав – для воплощения Национального плана "Голоса" на 2021 год", – говорится в сообщении.

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Теперь за программное направление партии будет отвечать Инна Совсун, за международный – Андрей Осадчук, парламентский – Ярослав Железняк.

В то же время Притула остается членом партии и "работает над её развитием", сообщили в политсиле.

Напомним: 19 июня из фракции "Голос" вышел народный депутат Святослав Вакарчук, а в декабре с должности председателя фракции ушел Сергей Рахманин. Вместо него объединение возглавил Ярослав Железняк.

По материалам: Укринформ