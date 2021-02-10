Президент Евросовета анонсировал визит в Украину

09.02.2021 20:44

Укринформ

Президент Европейского совета Шарль Мишель после встречи с Премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем анонсировал визит в нашу страну.

Как передает Укринформ, об этом Шарль Мишель сообщил в Твиттер.

"Я подтвердил Денису Шмыгалю неизменную поддержку восстановления Украины, реформ и борьбы с коррупцией. ЕС един и тверд в своей позиции, касающейся суверенитета и территориальной целостности Украины. С нетерпением жду возможности в скором времени посетить Украину", – говорится в посте.

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Как сообщал Укринформ, правительственная делегация во главе с Премьер-министром Денисом Шмыгалем 9 февраля начала рабочий визит в Брюссель. Сегодня он встретился с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Программа визита предусматривает ряд рабочих встреч с представителями Еврокомиссии и Европарламента. 11 февраля Шмыгаль возглавит переговоры в формате Совета ассоциации Украина-ЕС.

Фото: EU

По материалам: Укринформ