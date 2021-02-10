Посол Украины – о деле МН17: В вопросе незакрытия неба поставлена точка

Эксклюзив

10.02.2021 07:16

Укринформ

Отчет Фонда безопасности полетов (Flight Safety Foundation) о завершении дополнительного изучения фактов относительно незакрытия воздушного пространства над востоком Украины на момент сбивания рейса МН17 расставил точки над "і" относительно закрытия неба в день катастрофы.

Об этом в эксклюзивном комментарии корреспонденту Укринформа в Гааге сказал посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов.

"Проведенное дополнительное изучение фактов, которое важно, в частности, для родственников погибших, было призвано расставить точки над "і" в вопросе закрытия неба в день трагедии. Украина с пониманием отнеслась к этой чувствительной теме и сотрудничала в рамках дополнительного изучения фактов в полном объеме, хотя уже предоставляла соответствующую информацию по данному вопросу в рамках технического расследования. Изложенные в отчете результаты подтверждают ранее сделанные выводы. Это отражено и в сопроводительном письме министра иностранных дел Стефа Блока в парламент. Соответственно, для Украины и всего мирового сообщества это подтверждение, что наше государство соблюдало существующие на тот момент нормы и правила, а также действовало в соответствии с имеющейся у компетентных органов власти информацией. Позиция правительства Нидерландов об отсутствии оснований для привлечения Украины к ответственности была выражена, в частности по итогам технического расследования, еще ранее и сейчас подтвердилась. Обнародованный 5 февраля отчет позволяет развеять сомнения – если они еще у кого-то оставались – и продвигаться в деле привлечения виновных к ответственности", – отметил Ченцов.

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Он также отметил, что этот отчет был подготовлен в дополнение к техническому расследованию, которое также охватывало вопрос закрытия воздушного пространства и результаты которого представил Совет по безопасности Нидерландов в октябре 2015 года.

"Представленный же сейчас отчет сосредоточен исключительно на вопросе закрытия неба, и в его основе – наиболее подробная информация по данному вопросу. Эта информация указывает на то, что Украина действовала в соответствии со стандартами, применимыми на тот момент. И правительство Нидерландов сделало на основе этой информации соответствующие выводы", – подчеркнул он.

Как сообщал Укринформ, парламент Нидерландов обнародовал отчет о завершении дополнительного изучения фактов относительно незакрытия воздушного пространства над востоком Украины на момент сбивания рейса МН17.

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В отчете Flight Safety Foundation отмечается отсутствие фактов, которые могли бы свидетельствовать о том, что ответственные за безопасность гражданской авиации государственные органы Украины знали или могли знать о наличии угрозы безопасности гражданской авиации над востоком Украины. Поэтому правительство Нидерландов не усматривает оснований для пересмотра своей прежней позиции, а именно отсутствие убедительных юридических доказательств для привлечения Украины к ответственности согласно международному праву за неполное закрытие авиапространства.

В октябре 2019 года парламент Нидерландов поддержал предложение CDA (Христианско-демократической партии) относительно дополнительного изучения фактов вокруг воздушного пространства над востоком Украины в день сбивания самолета.

Украинские чиновники неоднократно заявляли, что Украина действовала в соответствии с действующими на тот момент правилами ІКАО и, опираясь на анализ имеющихся рисков, сообщала о вооруженном конфликте и вводила запреты на полеты гражданской авиации. Сначала нельзя было летать ниже, чем полтора километра, затем – ниже 7900 метров. 14 июля 2014 года Украина ввела запрет летать ниже 9800 метров.

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Пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит вооруженными силами РФ над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Международная следственная группа сообщила, что самолет рейса MH17 был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде противовоздушной обороны российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к катастрофе рейса МН17.

По материалам: Укринформ