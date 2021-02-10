Катастрофа МАУ: Украина просит Канаду предоставить аудиофайл с переговорами

10.02.2021 18:23

Укринформ

Офис генпрокурора подготовил запрос в Канаду о получении аудиозаписи, опубликованной канадским телерадиовещателем CBC News, на которой может содержаться информация о возможном умышленном уничтожении украинского пассажирского самолета МАУ рейса PS 752 в небе над Ираном.

Об этом сообщил заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов, передает Укрифнорм со ссылкой на пресс-службу ОГП.

По его словам, это будет уже четвертый запрос в канадской стороны.

«Надеемся, что Канада без лишних ожиданий предоставит Украине имеющиеся у них записи переговоров, которые были опубликованы в СМИ. Мы рассчитываем на получение аудиофвйла, ведь процессы исследования записи и проведение фонетических экспертиз могут быть запущены параллельно: в Канаде и в Украине. А, следовательно, и следствие пойдет более оперативно для быстрого установления истины и восстановления справедливости », – отметил Мамедов.

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В ОГП также напомнили, что 8 января Офис Генерального прокурора начал уголовное производство по фактам умышленного убийства, уничтожения чужого имущества и нарушения правил безопасности движения воздушного транспорта (пп.1 ч. 2 ст. 115, ч 2. ст. 194, ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщал Укринформ, органы предварительного расследования и прокуратуры Украины исследуют аудиозапись переговоров с вероятным участием министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа относительно возможных причин уничтожения самолета МАУ вблизи Тегерана в январе прошлого года. Об этом сообщил в видеокомментарии заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

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Канадский общественный вещатель CBC News сообщил, что канадские спецслужбы располагают аудиозаписью разговора с вероятным участием главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, в котором говорится о том, что самолет рейса PS752 был сбит преднамеренно.

8 января 2020 в Иране был сбит самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины», выполнявший рейс PS 752 по маршруту Тегеран – Киев. На борту находились граждане шести стран: Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана и Великобритании. Все 176 человек погибли, среди них 11 украинцев, 55 канадцев и 30 постоянных жителей Канады.

Иранские власти 11 января, после нескольких дней отрицаний, признали, что украинский самолет был ошибочно сбит зенитно-ракетным комплексом противовоздушной обороны.

Президент Владимир Зеленский 29 декабря 2020 года присвоил звание Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» членам экипажа рейса PS 752.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 5 января 2021 года заявил, что Украина получила от Ирана проект технического отчета по обстоятельствам катастрофы самолета и должна до конца февраля подготовить свои замечания.

По материалам: Укринформ