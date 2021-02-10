Катастрофа МАУ: Украина исследует аудио с вероятным участием главы МИД Ирана

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10.02.2021 16:36

Укринформ

Органы досудебного расследования и прокуратуры Украины исследуют аудиозапись переговоров с вероятным участием министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа относительно возможных причин уничтожения самолета МАУ вблизи Тегерана в январе прошлого года.

Как передает Укринформ, об этом сообщил в видеокомментарии заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

«Сегодня СМИ опубликовали запись телефонного разговора с вероятным участием министра иностранных дел Ирана господина Зарифа. С самого утра нами проведена серия телефонных разговоров с представителями органов досудебного расследования и прокуратуры Украины, которые находятся в контакте с нашими иностранными коллегами и будут координировать усилия по исследованию этой записи с целью установления её подлинности», – сказал Енин.

Он подчеркнул, что украинские следователи и прокуроры имеют достаточные знания и опыт работы с перехватами, что подтверждает расследование уничтожения малайзийского самолета рейса MH17.

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«Мы обязательно уведомим вас о результатах», – уверил заместитель министра.

Енин также сообщил, что через несколько недель органы по безопасности авиации Украины выскажут свои комментарии к проекту технического отчета, после чего Иран представит его на рассмотрение ICAO.

«Также продолжается и трек уголовного расследования. Именно оно должно расставить все точки над «і» относительно того, кто и при каких обстоятельствах сбил самолет. Украина вместе с Канадой, Великобританией, Швецией и Афганистаном, которые являются членами совместной координационной группы, никогда не допустит, чтобы эта трагедия забылась и кто-то вышел сухим из воды. Совместно мы доведём это дело до конца. Правда будет установлена, а справедливость обеспечена», – подчеркнул дипломат.

Как сообщал Укринформ, канадский общественный вещатель CBC News сообщил, что канадские спецслужбы имеют в своём распоряжении аудиозапись разговора с вероятным участием главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, в которой говорится о том, что самолет рейса PS752 был сбит умышленно.

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8 января 2020 года в Иране был сбит самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который выполнял рейс PS752 по маршруту Тегеран – Киев. На борту находились граждане шести стран: Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана и Великобритании. Все 176 человек погибли, в их числе 11 украинцев, 55 канадцев и 30 постоянных жителей Канады.

Иранские власти 11 января, после нескольких дней отрицания, признали, что украинский самолет был ошибочно сбит зенитно-ракетным комплексом противовоздушной обороны.

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Президент Владимир Зеленский 29 декабря 2020 года присвоил звание Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» членам экипажа рейса PS752.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 5 января 2021 года заявил, что Украина получила от Ирана проект технического отчета об обстоятельствах катастрофы самолета и должна до конца февраля подготовить свои замечания.

По материалам: Укринформ