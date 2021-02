Канада выделит более $4 миллионов на поддержку жителей востока Украины

10.02.2021 00:43

Укринформ

Агентство ООН и Международный комитет Красного креста получат от Канады 5,5 млн канадских долларов (около 4,4 млн долл. США) в помощь жителям зоны конфликта на Востоке Украины.

Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом говорится в сообщении на странице Постоянного представительства Канады при ООН в сети Twitter.

"В 2021 году Канада передаст агентствам ООН и МККК 5,5 млн канадских долларов для оказания спасительной помощи более чем 1,9 млн людей в регионах Восточной Украины, пострадавших от конфликта, а также защиты проживающих рядом с линией столкновения, и реагирования на растущие потребности, связанные с COVID-19", – заявили в дипломатическом ведомстве.

Today @BobRae48 announced 🇨🇦 will provide $5.5 million to @UN agencies & @ICRC in 2021 to help deliver life-saving assistance to over 1.9 million ppl in conflict-affected areas of Eastern #Ukraine, protect those living near the contact line and respond to ⬆️ needs due to #COVID19 pic.twitter.com/We1jQoYN9N

— Canada Mission UN (@CanadaUN) February 5, 2021

Как сообщалось, по данным ЮНИСЕФ, количество детей, которые растут в бедности на Востоке Украины из-за вооруженного конфликта и последствий коронавирусной пандемии, выросло в прошлом году с 36% до более 50%.

