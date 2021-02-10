ЕС поддерживает реформу СБУ, но предостерегает от опасностей

09.02.2021 19:47

Укринформ

Европейский Союз поддерживает реформу Службы безопасности Украины, направленную на ее усиление, но предостерегает об опасности превышения полномочий этого органа.

Об этом сказал во время международной дискуссии, посвященной евроатлантической интеграции Украины, председатель Консультативной миссии Европейского Союза в Украине Антти Юхани Хартикайнен, передает Укринформ.

Хартикайнен заверил, что происходит тесное сотрудничество между представительством НАТО, делегацией Еврокомиссии и Посольством США в Украине в формате международной группы советников, которая готова оказывать помощь в доработке законопроекта ко 2 чтения, а также в дальнейшем внедрении его в жизнь.

Он отметил, что партнеры «поддерживают реформу Службы безопасности», которая должна стать более прочной, лучше сконтактированной с западными партнерами, ближе к евроатлантическим принципам и лучшим практикам. «Реформа должна обеспечить способность СБУ стоять на защите безопасности страны и граждан», – подытожил глава миссии.

Также он обратил внимание на «беспокойство» по поводу возможного превышения сотрудниками СБУ полномочий, использование силы, которые могут быть заложены в проект закона и несут потенциальную угрозу правам человека и основополагающим свободам. Это «автоматический доступ к базам данных, возможность блокировать веб-сайты, отзыв лицензий на вещание, доступ к частным и общественным помещениям даже без санкции суда», – сказал Хартикайнен.

Чрезвычайно важным в этом контексте он назвал парламентский контроль над деятельностью спецслужб, в частности, путем создания специального комитета ВР. «Считаем, что без парламентского надзора за деятельностью СБУ она не сможет должным образом осуществлять свои функции», – добавил Хартикайнен.

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Принятие законопроекта в первом чтении политик назвал «очень позитивным шагом на пути к реформе этого органа» и выразил надежду, что весной закон будет принят и подписан.

Форум «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы» организован Сетью защиты интересов АНТС при поддержке главы украинской делегации в ПА НАТО, а также Центра противодействия коррупции и Zero Corruption Conference.

Как сообщалось, пять лет тому назад глава СБУ (на то время Василий Грицак) и представители НАТО и ЕС договорились создать постоянно действующую Международную совещательную группу по вопросам реформирования СБУ. В марте 2020 года Президент Владимир Зеленский внес в ВР законопроект, который приняли в первом чтении в конце января 2021-го.

По материалам: Укринформ