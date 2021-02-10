ЦИК зарегистрировала трех кандидатов на довыборах в Раду
ЦИК зарегистрировала трех кандидатов на довыборах в Раду
09.02.2021 20:09
Укринформ
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала трех кандидатов в народные депутаты на промежуточных выборах в округах № 87 на Прикарпатье и №50 в Донецкой области.
Об этом сообщили в Управлении коммуникации секретариата ЦИК, передает Укринформ.
В частности, как говорится в сообщении, 9 февраля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидата в народные депутаты Шевченко Александра Леонидовича, выдвинутого партией "За будущее", в одномандатном избирательном округе № 87 на промежуточных выборах 28 марта 2021 года.
Ранее ЦИК зарегистрировала еще двух кандидатов в народные депутаты: Викторию Шилову – в округе № 50 (Донецкая область) и Михаила Ноняка – в округе № 87 (Ивано-Франковская область).
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Как сообщалось, Центральная избирательная комиссия назначила на 28 марта 2021 года промежуточные выборы народного депутата в округах №87 и № 50.
Выборы в округе Донецкой области назначены после досрочного прекращения Верховной Радой 16 декабря полномочий внефракционного депутата Руслана Требушкина, избранного городским головой Покровска Донецкой области.
Выборы в 87-м округе на Прикарпатье пройдут в результате сложения полномочий народным депутатом из фракции "Слуга народа" Зиновием Андриевичем в связи с избранием его городским головой города Надворная.
По материалам: Укринформ