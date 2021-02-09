Зеленский подписал закон о допуске иностранных военных к учениям в 2021 году

Зеленский подписал закон о допуске иностранных военных к учениям в 2021 году

08.02.2021 15:47

Укринформ

Президент Владимир Зеленский подписал закон о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2021 году для участия в многонациональных учениях.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает Укринформ.

Как отмечается, принятие этого документа обусловлено необходимостью выполнения процедур, предусмотренных Конституцией, касающихся одобрения решения главы государства о допуске подразделений других государств на территорию Украины.

В частности, Президент в декабре 2020 года подписал указ № 570/2020 «О Плане проведения многонациональных учений с участием подразделений Вооруженных сил Украины на территории Украины и их участия в многонациональных учениях за пределами Украины на 2021 г. , а также о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2021 году для участия в многонациональных учениях», требующий утверждения Верховной Радой.

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Предполагается проведение восьми многонациональных учений на территории Украины, к участию в которых планируется привлечь около 21 тысячи украинских военнослужащих и около 11 тысяч иностранных участников, в частности: многонациональных учений по подготовке подразделений вооруженных сил, украинско-американских учений «Репид Трайдент – 2021», украинско- -британских учений «Казак Мейс – 2021», украинско-американских учений «Си Бриз – 2021», украинско-румынских учений «Риверайна – 2021», украинско-британских учений «Вориер Вотчер – 2021», украинско-польских учений «Три меча – 2021 » и « Сильвер Сэйбер – 2021 ».

Кроме того, документ содержит план участия украинских военных в 17 многонациональных учениях за пределами Украины, в частности с участием стран НАТО и Грузии.

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Как сообщалось, Верховная Рада приняла Закон «Об одобрении решения Президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2021 году для участия в многонациональных учениях» 26 января 2021 года.

По материалам: Укринформ