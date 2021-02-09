Украинцы больше всего доверяют Разумкову и Зеленскому

Украинцы больше всего доверяют Разумкову и Зеленскому

Опрос

09.02.2021 13:11

Укринформ

Украинцы больше всего доверяют Председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову и Президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова «Оценка ситуации в стране, доверие к политикам, электоральные ориентации граждан (январь-февраль 2021 г.)», передает Укринформ.

«Большинство респондентов выражают недоверие ко всем политикам, чья фамилия была представлена в опроснике. Несколько чаще по сравнению с другими политиками доверие выражается Д. Разумкову (ему доверяют 32% опрошенных, однако не доверяют 53%) и В.Зеленскому (соответственно 26,5% и 65,5%)», – говорится в сообщении.

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Согласно опросу, доверие сопредседателю парламентской фракции ОПЗЖ Юрию Бойко выразили 22% респондентов (не доверяют ему 70%), лидеру «Европейской солидарности» Петру Порошенко – соответственно 19,5% и 75,5%, лидеру «Батькивщины» Юлии Тимошенко – соответственно 19% и 75%, бывшему главе партии «Голос» Святославу Вакарчуку – соответственно 18% и 70%, народному депутату, главе политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку – соответственно 15% и 77,5%, экс-председателю Одесской ОГА Михеилу Саакашвили – соответственно 14% и 74%, народному депутату от ОПЗЖ Вадиму Рабиновичу – соответственно 14% и 76,5%, главе МВД Арсену Авакову – соответственно 12% и 76%, Премьер-министру Денису Шмыгалю – соответственно 8% и 71,5%, главе ОП Андрею Ермаку – соответственно 6% и 64%, Генпрокурору Ирине Венедиктовой – соответственно 5% и 60%.

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Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 29 января по 3 февраля 2021 года методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов. Было опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

По материалам: Укринформ