У Венедиктовой ответили НАБУ, что дело Татарова должна расследовать СБУ

08.02.2021 19:36

Укринформ

Уголовное производство, в котором фигурирует заместитель главы Офиса Президента Олег Татаров, должна расследовать Служба безопасности.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте Офиса генпрокурора в ответ на сообщение НАБУ об истребовании этого дела во исполнение решения Высшего антикоррупционного суда.

"Офис Генерального прокурора в который раз подчеркивает, что подследственность в уголовном производстве по подозрению заместителя руководителя Офиса Президента и других уже определена во исполнение решения Печерского районного суда, а потому материалы уголовного производства должны быть направлены в орган расследования или прокурора, в том числе для решения спора о подследственности", – отметили в ведомстве.

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В прокуратуре добавили, что несмотря на определение подследственности в уголовном производстве за ГСУ СБУ, а также многочисленные письма руководства ОГП, работники НАБУ отказываются направлять материалы указанного производства как к прокурору, так и в орган предварительного расследования, в результате чего прокурор в уголовном производстве фактически лишен возможности предоставить оценку собранным по делу доказательствам.

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В ведомстве напомнили, что постановлением Печерского районного суда города Киева от 14 декабря 2020 года была частично удовлетворена жалоба защитника одного из подозреваемых и вменено в обязанность прокурора рассмотреть ходатайство защитника, определить спор о подследственности в этом уголовном производстве и поручить осуществление досудебного расследования в нем другому органу досудебного расследования. Позднее это судебное решение генпрокурор обжаловала в Киевском апелляционном суде и Верховном Суде. В результате решение было оставлено в силе. Из-за наличия конфликта интересов генпрокурор взяла самоотвод. Вместе с тем заместитель генерального прокурора 23 декабря вынес постановление, которым поручил осуществить досудебное расследование этого дела Главному следственному управлению Службы безопасности.

Как сообщал Укринформ, 8 февраля НАБУ направило в Офис генпрокурора постановление, в котором запрашивает уголовное дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова, в котором также фигурирует экс-народный депутат Максим Микитась.

Отмечается, что изменение ранее сообщенного подозрения экс-народному депутату не может быть надлежащим основанием для поручения осуществления досудебного расследования этого уголовного производства другому органу досудебного расследования, кроме НАБУ.

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В ведомстве указывают, что дело в отношении Татарова уже в третий раз испрашивают в ОГП. Предыдущие два постановления – 28 декабря прошлого года и 5 января текущего года – как утверждают в НАБУ, в ОГП проигнорировали.

Ранее пресс-служба Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда сообщила о приостановлении решения Печерского райсуда от 14 декабря 2020 года, которым дело в отношении заместителя председателя Офиса Президента Татарова забрали из НАБУ.

В то же время сам чиновник утверждает, что АП ВАКС не принимала решения относительно обязательства Генерального прокурора отменить решение о передаче его дела в СБУ.

1 декабря 2020 года редактор интернет-издания "Цензор.net" Юрий Бутусов в Фейсбуке сообщил, что бывший народный депутат и экс-руководитель "Укрбуда" Максим Микитась дал обличительные показания на Татарова по делу о махинациях с квартирами для Нацгвардии.

По словам журналиста, Микитась сообщил следствию, что Татаров во время работы в "Укрбуде" якобы подкупил эксперта МВД, чтобы тот фальсифицировал экспертизу в пользу компании.

Сам Татаров отрицает свою причастность к преступлениям. Его адвокат Александр Кузьменко сообщил, что уголовное производство НАБУ касается скидки на парковку в одном из жилых комплексов Киева.

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В НАБУ сообщили, что Офис генерального прокурора поздно вечером 23 декабря изменил подследственность дела заместителя председателя Офиса Президента Татарова, забрав его у Национального антикоррупционного бюро и передав Службе безопасности.

15 января НАБУ распространило информацию, что Высший антикоррупционный суд принял решение, согласно которому уголовное производство в отношении заместителя руководителя Офиса Президента должно быть возвращено в Национальное антикоррупционное бюро для дальнейшего расследования.

В свою очередь Татаров опроверг информацию о том, что уголовное производство в отношении него передано от СБУ в НАБУ.

По материалам: Укринформ