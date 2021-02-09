Столтенберг – Шмыгалю: Дверь НАТО открыта для Украины

09.02.2021 20:47

Укринформ

Союзники по Альянсу признают Украину как потенциального кандидата на вступление в НАТО и предоставляют ей практическую помощь в проведении реформ для приближения к стандартам НАТО, достижение которых является условием для членства в организации.

Об этом во вторник в Брюсселе во время пресс- конференции по итогам переговоров с Премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает корреспондент Укринформа.

«Дверь НАТО остается открытой. Мы продолжаем работать с таким странами, как Украина. Украина была признана как страна-кандидат на членство в НАТО, союзники помогают и поддерживают ее усилия в намерении присоединиться к Альянсу. В проекте НАТО 2030 политика расширения будет одним из таких направлений. Очевидно, что лидеры стран НАТО, которые встретятся в конце этого года, будут обсуждать и принимать решения по политике открытых дверей НАТО», – отметил Столтенберг.

Он напомнил, что во время Бухарестского саммита в 2008 году союзники решили, что Украина получит членство в НАТО. Это решение было во всех решениях союзников, которые принимались после этого саммита.

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«Главное внимание сейчас должно быть сосредоточено на реформах. Я приветствовал информацию Премьер-министра (Украины – ред.) о том, что Украина продолжает реформы, имеет демократический контроль над обороной и над вооруженными силами, продолжает усилия по борьбе с коррупцией и в укреплении верховенства права, демократических институтов в стране. Это хорошо для Украины независимо от НАТО. Но, в дополнение, чем более успешно Украина выполняет реформы, тем ближе она приближается к стандартам НАТО и подходит к членству», – акцентировал руководитель Альянса.

Он отметил, что за последние годы политика расширения НАТО была политикой успеха, поскольку помогла распространить в Европе основополагающие ценности – верховенство права, личные свободы и демократии.

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«С момента завершения «холодной войны» и до сих пор мы почти удвоили количество членов НАТО. В начале 90-х у нас было 16 стран, сейчас – 30. Следовательно, политика НАТО была успешной, потому что она опиралась на волю народов этих стран в достижении ценностей», – подчеркнул Столтенберг.

Как сообщал Укринформ, правительственная делегация во главе с Премьер-министром Денисом Шмыгалем 9 февраля начала рабочий визит в Брюссель. Сегодня он встретился с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем и с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Программа визита предусматривает ряд рабочих встреч с представителями Еврокомиссии и Европарламента. 11 февраля Шмыгаль возглавит переговоры в формате Совета ассоциации Украина-ЕС.

По материалам: Укринформ