Шмыгаль в Брюсселе встретился с президентом Евросовета
Шмыгаль в Брюсселе встретился с президентом Евросовета
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09.02.2021 17:47
Укринформ
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел в Брюсселе встречу с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.
Об этом глава правительства написал в Телеграме, сообщает Укринформ.
«Накануне заседания Совета ассоциации Украина-ЕС провел встречу с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Рассчитываем на согласование с ЕС конкретных временных рамок для запуска процесса всеобъемлющего обзора достижения целей Соглашения об ассоциации. Ведь имплементация соглашения – это основа для тесного сшивания экономик Украины и ЕС», – отметил Шмыгаль.
Как сообщал Укринформ, правительственная делегация во главе с Шмыгалем во вторник, 9 февраля, начала трехдневный рабочий визит в Брюссель для участия, в частности, в заседании Совета ассоциации Украина-ЕС.
Фото: facebook.com/dshmyhal/
По материалам: Укринформ