Президент образовал делегацию для переговоров на форуме безопасности ОБСЕ

08.02.2021 22:24

Укринформ

Президент Владимир Зеленский создал делегацию для участия в переговорах в рамках Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, Совместной консультативной группы и Консультативной комиссии по открытому небу.

Текст соответствующего указа размещен на сайте Главы государства, передает Укринформ.

"Создать делегацию Украины для участия в переговорах в рамках Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, Совместной консультативной группы, созданной в соответствии с Договором об обычных вооруженных силах в Европе, и Консультативной комиссии по открытому небу, созданной в соответствии с Договором по открытому небу (январь – декабрь 2021 года, г. Вена, Республика Австрия) ", – говорится в документе.

Возглавил делегацию постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк, его заместителями стали начальник Главного управления военного сотрудничества и верификации Вооруженных Сил Украины Леонид Голопатюк, заместитель постпреда при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский.

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Членами делегации являются заместитель директора Департамента по вопросам безопасности, обороны, деятельности органов юстиции и предотвращения коррупции, начальник Управления по вопросам обороны Секретариата Кабинета Министров Анатолий Горбач, главный консультант – заместитель главного инспектора отдела контроля за деятельностью военных формирований Инспекции по вопросам контроля за деятельностью военных формирований департамента по вопросам национальной безопасности и обороны Офиса Президента Сергей Коваленко, представитель Минобороны в Постоянном представительстве Украины при международных организациях в Вене Владимир Приходько.

В состав делегации включены также начальник отдела реализации Договора "Открытое небо" управления верификации Главного управления военного сотрудничества и верификации ВСУ Виктор Рыжак и начальник этого управления Владимир Собора.

Эксперты делегации – советник Департамента международной безопасности МИД Игорь Березкин, эксперт Службы безопасности Украины Сергей Левченко, а также директор Государственного учреждения «Научный центр аэрокосмических исследований Земли НАН Украины» Михаил Попов и старший научный сотрудник Института космических исследований НАН Украины и Государственного космического агентства Украины Сергей Черный (оба – по согласию).

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Министру иностранных дел разрешено привлекать для обеспечения работы делегации советников, экспертов, технических представителей.

Кроме того, главе МИД поручено утвердить указания делегации.

Глава делегации должен обеспечить предоставление Министерству иностранных дел отчетов о результатах участия в переговорах в рамках Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, Совместной консультативной группы и Консультативной комиссии по открытому небу.

По материалам: Укринформ